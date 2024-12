Willy en René over 'buitenaards' PSV: 'Gaan ook Brest wegblazen'

PSV is een maatje te groot geworden voor de Eredivisie. Dat zeggen de gebroeders Van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Als we spelen zoals vrijdag tegen FC Twente dan staat er geen maat op PSV", zegt Willy tevreden. De voormalige middenvelder twijfelt er geen moment aan dat PSV de grootse vorm van dit moment dinsdag ook in de Champions League tegen Stade Brest zal etaleren.

Volgens Willy is het vooral veelzeggend dat FC Twente helemaal niet slecht speelde, maar toch een dik pak op de broek kreeg. "Het was een geweldige wedstrijden, beide teams haalden een 9-plus!" Broer René vindt dat wat overdreven. "Als je een 9-plus scoort, krijg je geen zes goals om de oren, maar Twente was niet slecht. Zeg maar een 7-plus."

"PSV kan Brest ook wegblazen. Ik denk dat het 1-4 wordt", zegt Willy overtuigd.Ook broer René verwacht een overwinning in Frankrijk, maar hij houdt het op een kleine zege. "Je ziet dat PSV weer toegroeit naar de vorm van de wedstrijd AZ-uit vorig seizoen, toen we met 4-0 wonnen."

Nu Joey Veerman en Jerdy Schouten weer fit zijn, worden de luxeproblemen op het middenveld alleen maar groter voor trainer Peter Bosz, want wie zet je straks op de bank? "Als Bosz er niet uitkomt dan mag hij ons altijd om advies vragen", zegt René. Probleem is wel dat het dan een verdeeld advies zou zijn. "Saibari kun je niet meer passeren", zegt Willy die opteert voor het trio Schouten-Saibari-Tillman op het middenveld. "Ik houd het op Schouten-Veerman-Saibari", antwoordt René. "Hoezo"? Je kunt Tillman er toch niet langs zetten?", zegt Willy. "Jawel", antwoordt zijn broer. "Maar met pijn in het hart."

Noa Lang heeft zijn plekje intussen wel veiliggesteld, volgens de broers. De linksbuiten maakte tegen FC Twente de vierduizendste PSV-goal in eigen stadion sinds de invoering van het betaalde voetbal. Ook Willy en René hebben er aardig wat op hun naam. "Mijn mooiste was in 1986 tegen Fortuna. Toen draaide ik hem zo met de buitenkant in de verre hoek langs André van Gerven", weet Willy nog. "Mijn mooiste was tegen Go Ahead in 1973 toen we met 10-0 wonnen. Toen knalde ik een vrije trap zo in de bovenhoek", zegt René. "Maar ja, toen waren de goals nog een stuk groter", grijnst Willy.

Ook komend weekend uit bij SC Heerenveen verwachten de gebroeders geen problemen voor PSV, al zou je kunnen zeggen dat Heerenveen niks te verliezen heeft en dus ontspannen naar die wedstrijd kan toeleven. "Is dat zo?", vraagt Willy zich af. "Als je tegen een tegenstander moet die zo buitenaards speelt als PSV?" René is wat voorzichtiger. "Het hangt er vanaf hoe de tegenstander speelt. Als ze met vijf man achterin spelen en drie ervoor dan krijgt PSV het een stuk lastiger, maar ik weet niet of Heerenveen dat thuis zo gaat doen."

In de podcast laten de broers ook hun licht schijnen over de arbitrage en over het roulatiesysteem van Ajax-coach Farioli.