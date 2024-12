Meer treinen: NS past dienstregeling aan en zo ziet dat eruit

Treinreizigers opgelet: de dienstregeling van de NS wordt zondag flink uitgebreid. Vanaf 15 december rijden er meer treinen op Brabantse sporen. De NS spreekt zelf over de 'grootste wijziging van de dienstregeling in jaren'.

Vooral in de spits, avonden en weekenden wordt het aantal treinen uitgebreid. Zo gaat er in het weekend een extra late Intercity rijden tussen Breda en Eindhoven (vertrek 00.39 uur), rijden de Sprinters Eindhoven-Deurne en Eindhoven- Weert op zaterdag overdag weer twee keer per uur. En ook tussen Eindhoven-Den Bosch en Eindhoven-Tilburg Universiteit gaat op zaterdag en zondag overdag weer twee keer per uur een Sprinter rijden.

Daarnaast gaan er ook doordeweeks meer treinen door onze provincie rijden. De intercity tussen Eindhoven en Utrecht rijdt nu overdag iedere tien minuten en wordt vanaf zeven uur 's avonds een kwartiersdienst. In de nieuwe dienstregeling blijft deze tot elf uur 's avonds rijden, dat is twee uur later.

De Sprinter tussen Eindhoven en Den Bosch gaat de hele week in de avonduren elk half uur rijden. Dat is nu nog ieder uur. Op doordeweekse dagen gaat de eerste Sprinter van Roosendaal naar Dordrecht een half uur eerder, namelijk om 05.08 uur.

In heel Nederland gaan er vanaf 15 december meer treinen rijden, meer dan ooit tevoren. Volgens de NS rijden er met de nieuwe dienstregeling namelijk 'meer treinen dan in het topjaar 2019'.