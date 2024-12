Scootmobiel rijdt wisselboom voor de zoveelste keer kapot

De wisselboom in het centrum van Den Bosch blijkt een ware magneet voor brokkenpiloten. Vrijdagnacht werd de boom tijdens een achtervolging omver gereden door de politie, maar ook maandag was het weer raak. Ditmaal ging het om een bestuurder van een scootmobiel die de lijnen aan gort reed waarmee de wisselboom is vastgezet.

"Wat is er niet gebeurd? Heb je even", antwoordt Maurice Koch lachend op de vraag wat de boom afgelopen jaren te verduren heeft gehad. Maurice is de initiatiefnemer achter de wisselboom in het centrum van Den Bosch. Bij de speciale kerstboom kun je cadeautjes neerleggen of juist gratis meenemen. "Er zijn mensen in gesprongen, de boom is vernield en omgevallen door de wind. We hebben genoeg meegemaakt", vertelt hij. Normaal trekt de boom vooral vrijgevige Bosschenaren aan, maar het blijkt ook een magneet voor ellende: de boom gaat namelijk ieder jaar op uiteenlopende manieren kapot. Deze keer heeft een bestuurder op een scootmobiel de lijnen die de boom zekeren kapotgereden.

"Tja, er zijn wel wat grijpgrage mensen in de buurt."

"Maar we blijven doorgaan, we laten ons niet kisten", vertelt Maurice vol goede moed. Er komt namelijk heel wat kijken bij het onderhouden van de wisselboom. Zo hangen er dit jaar ook tegoedbonnen voor boeken- en speelgoedwinkels aan de boom. Een buurman vond het initiatief zó mooi, dat hij vijfhonderd euro aan cadeaubonnen heeft gedoneerd. Deze zijn blijkbaar erg in trek. De man in de scootmobiel vond één bon namelijk niet genoeg en besloot een rondje om de boom te rijden om er een paar meer mee te plukken, waardoor de lijnen stuk zijn gegaan. "Tja, er zijn wel wat grijpgrage mensen in de buurt", zegt Maurice. "Maar dat hoort er een beetje bij, dat hebben we geaccepteerd. Het is soms moeilijk, maar we doen in ieder geval ons best om het zo eerlijk mogelijk te laten verlopen."

"Geen zorgen. Geen vandalisme, wel politie."