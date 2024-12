Bosz loopt niet mee in de polonaise: 'Slechte wedstrijd ligt om de hoek'

Er wordt nog net geen polonaise gelopen in en rondom het Philips Stadion. PSV kende namelijk een droomweek door FC Utrecht en FC Twente met grote cijfers te verslaan. Dinsdagavond moet het feest voortgezet worden in Frankrijk. In Guingamp kan PSV namelijk tegen Stade Brest de volgende ronde van de Champions League (CL) veiligstellen.

Indrukwekkend waren de optredens van PSV in de toppers tegen FC Utrecht en FC Twente. Waar sommigen de titel al aan de Eindhovenaren willen geven, blijft Bosz behoedzaam. "Zo opportunistisch is de voetballerij. Nadat we verloren van Ajax brokkelde het bolwerk af en nu zijn we al kampioen. Daar doe ik niet aan mee." Maar ondanks dat de regen neerkletterde in Guingamp, straalt figuurlijk de zon boven PSV. "Ik ben ook heel tevreden over wat we op dit moment laten zien. Maar het kan na dinsdag weer helemaal anders zijn. Een slechte wedstrijd ligt altijd om de hoek."

"Keuzes maken is niet moeilijk, maar kan wel heel vervelend zijn."

Wie de trainer hoort praten, zou bijna vermoeden dat hij morgen een offday voelt aankomen. "Nee hoor", weerlegt de trainer die opmerking. "Ik ben waakzaam voor het feit dat we elke wedstrijd hetzelfde op gaan brengen als de afgelopen weken. Dat is vorig jaar onze kracht geweest en het is knap dat we dat dit seizoen weer laten zien. Morgen tellen de wedstrijden tegen FC Utrecht en Twente niet meer." PSV is met een nagenoeg fitte selectie afgereisd naar Frankrijk. Alleen Sergino Dest en Couhaib Driouech zijn nog geblesseerd. Jerdy Schouten en Joey Veerman zitten wel bij de selectie. En dus nemen de keuzes toe. "Maar dat is niet moeilijk. Alleen kan het in sommige gevallen heel vervelend zijn. Soms verdienen meer dan elf spelers een basisplaats maar dan moet je toch iemand teleurstellen. Dat is niet leuk maar hoort bij mijn vak."

"Als we na morgen al op elf punten staan zou dat geweldig zijn."

Overigens zal Jerdy Schouten nog vanaf de bank beginnen. Joey Veerman lijkt wel in de basis te kunnen starten. Dinsdagavond kan PSV zo goed als zeker de volgende ronde bereiken. Bij winst komt het op elf punten en volgens de datamodellen is dat genoeg om de tussenronde van de Champions League te halen. "Als we na morgen al op elf punten staan zou dat geweldig zijn. Maar daar moeten we niet te veel mee bezig zijn. Laten we eerst die wedstrijd spelen. Stade Brest is namelijk geen makkelijke tegenstander." De Fransen staan op dit moment zelfs boven PSV op de CL-ranglijst met twee punten meer. "Het is net als Shakhtar een onbekende ploeg. Dat ze het zo goed doen in de Champions League had niemand verwacht. Daarom zullen we met alle respect aantreden tegen hen."