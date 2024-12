Ellenlange files op de Brabantse snelwegen na meerdere ongelukken

Meerdere ongelukken hebben dinsdag in de ochtendspits voor veel vertraging gezorgd op de Brabantse snelwegen. Rond tien uur 's ochtends zijn de meeste files weer opgelost.

Andere files Ook veel andere files op de Brabantse snelwegen zijn rond tien uur verdwenen. De A58 van Eindhoven naar Breda is sinds half negen weer vrij na een ongeval met met meerdere voertuigen bij knooppunt De Baars. Toch kwam het verkeer op de weg van Eindhoven naar Breda rond negen uur nog steeds in een kleine file terecht vanaf Oirschot.

De langste file stond rond negen uur nog op de A27 richting het noorden door een ongeluk bij Werkendam. Het ongeval zorgde daar voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. Rond tien uur is de file verdwenen, net als de korte kijkersfile in de andere rijrichting.

Ook in de andere richting van de A58 was het dinsdagochtend druk. Rond zes uur gebeurde een ongeluk in de richting van Tilburg naar Eindhoven. Een rijstrook werd afgesloten. Dit leidde op het hoogtepunt tot een veertien kilometer lange file vanaf knooppunt De Baars. De vertraging liep op tot drie kwartier. Rond zeven uur werd de rijstrook vrijgegeven, maar rond halfacht was de file nog altijd zeven kilometer lang.

Op de A2 vanuit Den Bosch in de richting van Utrecht reed het verkeer rond negen uur nog langzaam tussen Rosmalen en Zaltbommel. Ook bij Boxtel richting knooppunt Vught reed het verkeer op de snelweg langzaam. De files op de A2 werden niet veroorzaakt door ongelukken, het ging om de normale dinsdagochtenddrukte.