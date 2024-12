Veel vertraging op A58 na ongeluk met meerdere auto's

De A58 van Eindhoven naar Breda is weer vrij na een ongeval met met meerdere voertuigen bij knooppunt De Baars dinsdagochtend. Het kreeg had door het het ongeluk te maken met bijna anderhalf uur vertraging. D

Op de weg van Eindhoven naar Breda kwam verkeer in een file terecht vanaf Oirschot. Meerdere auto's botsten op elkaar. Verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Om kwart voor acht stond er zo'n dertien kilometer file, goed voor tachtig minuten vertraging. Inmiddels neemt de file snel af.

Ook in de andere richting van de A58 was het dinsdagochtend druk. Rond zes uur gebeurde een ongeluk in de richting van Tilburg naar Eindhoven. Een rijstrook werd afgesloten. Dit leidde op het hoogtepunt tot een veertien kilometer lange file vanaf knooppunt De Baars.

De vertraging liep op tot drie kwartier. Rond zeven uur werd de rijstrook vrijgegeven, maar rond halfacht was de file nog altijd zeven kilometer lang.