Frans Bauer klaar voor eigen kerstspecial: 'Het is een spannende dag'

Na het succes van De Bauers eerder dit jaar is familie Bauer vanaf dinsdagavond weer te zien in hun kerstspecial: Kerst met de Bauers. In het radioprogramma KEIgoeiemorgen! vertelde Frans Bauer wat we kunnen verwachten. Ook blikt hij terug op het afgelopen jaar en vertelt hij over misschien wel zijn favoriete feestdag: kerst!

In het programma krijgen we opnieuw een kijkje in het leven van de familie en natuurlijk zien we hoe zij zich voorbereiden op de feestdagen. Dinsdagavond is de eerste van vier afleveringen te zien. "Ik ben er helemaal klaar voor", vertelt Frans enthousiast. "Het is voor ons eigenlijk ook best een spannende dag. We weten nog niet wat er allemaal in de uitzending gaat komen dus ik ben erg benieuwd wat we vanavond te zien krijgen."

Voor Frans was het duidelijk dat deze kerstspecial er moest komen. "Twintig jaar geleden hebben we dit ook gedaan. Na het eerste seizoen van De Bauers destijds, kwam er een kerstspecial. En dat is nu precies hetzelfde. Maar natuurlijk is het wel heel anders dan toen: de kinderen zijn een stuk ouder, we hebben er schoondochters bijgekregen en noem het allemaal maar op."