Winnaar (71) van 'verstofte' MINI meldt zich, maar hij hoeft de auto niet

De winnaar van de MINI Cooper die stond te verstoffen aan het Cassandraplein in Eindhoven heeft zich dinsdagmorgen gemeld. “Eindelijk wordt-ie opgehaald”, zegt medewerker Azza van The Read Shop waar het winnende lot alweer een jaar geleden werd verkocht. De elektrische auto was een prijs in de Oudejaarstrekking van afgelopen jaar. De winnaar is een man van 71 jaar. “Ik heb er vannacht slecht door geslapen”, zegt hij.

De winnaar is een vaste klant van de winkel aan het Cassandraplein. Elke maand komt hij vanuit een ander deel van Eindhoven naar deze winkel om hier twee loten te kopen. Dinsdagmorgen stond hij er al, nog voordat de winkel open was. “Hij leverde twee loten in en daarmee had hij prijs, 120 euro”, vertelt medewerker Azza. “Hij wilde nieuwe loten en ik gaf hem het overige bedrag.”

Haar chef Thanh Nguyen werd erbij gehaald. “Deze winnaar had de Oudejaarsloten via internet gecontroleerd", legt hij uit. "Hij vertelde dat de prijs van de MINI onderin met kleine letters vermeld stond. Hij had het in eerste instantie niet gezien.”

De winnaar legt even later uit hoe dat nou kon gebeuren. “De geldprijs op dit lot was 0,00 euro dus ik dacht dat ik geen prijs had. Maar in december controleer ik altijd al mijn loten waar het afgelopen jaar géén prijs op is gevallen nog een keer. En dat deed ik gisteravond ook." En toen zag hij het: hij had de MINI gewonnen.

De man is daar nog steeds een beetje verbaasd over: "Ik had wel gehoord dat ze die winnaar aan het zoeken waren, maar ik had nooit gedacht dat ik het kon zijn.” De prijs gaat hij niet houden, want hij is moeilijk ter been, net als zijn partner. “Ik ben 71. We kunnen moeilijk lopen. Het is een mooie auto, maar de MINI is heel laag. We hebben zelf een auto met een hoge instap.”