Stakende bierbrouwers van Heineken: vakbonden bereiken cao-akkoord

Heineken heeft maandagavond een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao voor werknemers, waaronder het personeel van de Heineken-brouwerij in Den Bosch. Voor de kerst moet duidelijk zijn of de leden van de bonden FNV, CNV en MHP/De Unie ook achter het akkoord staan, melden de vakbonden dinsdagochtend.

De afgelopen weken legden werknemers van de bierbrouwerij, ook in Den Bosch, het werk neer. In totaal staakten ze vijf dagen. De werknemers eisten meer loon en meer vergoeding voor onregelmatige werktijden en het zogeheten maatwerkrooster. Nieuwe cao

De nieuwe cao geldt voor 2025 en 2026. Het personeel van Heineken krijgt er de komende twee jaar 7 procent loon bij. Ook zijn er afspraken gemaakt over de verduidelijking van de maatwerkroosters en piekperiodes. LEES OOK: Personeel Heineken staakt weer: 'Managers vergeten mensen op de vloer' De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat de komende dagen voor aan hun leden. Die stemmen er volgens over. Voor de kerst moet er meer duidelijkheid zijn.