Stortophaler Ralf (24) bewaart spullen voor kerstmarkt: 'Voor voedselbank'

Stortophaler Ralf Brouwers (24) uit Eindhoven houdt binnenkort een kerstmarkt met spullen die hij eigenlijk naar de stort moest brengen. Hij haalt die spullen met zijn bedrijfje bij mensen thuis op. Te vaak zijn spullen nog in prima staat. “Items zoals gereedschap, televisies, koelkasten en nog veel meer: het wordt klakkeloos weggegooid.”

Ralf studeert en wil graag wat bijverdienen. Daarom heeft hij in Eindhoven een bedrijf om grofvuil op te halen. Een uurtje of twaalf per week komt hij bij mensen thuis over de vloer om zijn bus vol te laden. “Ik haal bijvoorbeeld zolders leeg. Zodoende kom ik best veel spullen tegen die nog een tweede ronde mee kunnen. Ik vind het eigenlijk zonde.” Met Kerstmis in het achterhoofd is bij hem het idee ontstaan om deze goede spullen een tweede leven te geven. Hij gaat ze ‘verkopen’ voor het goede doel, de Voedselbank Eindhoven. “Voor de wat lagere inkomens is de kerstmarkt zo een mooie manier om toch een leuk cadeautje voor een vriend, familie of voor zichzelf te scoren voor kerst. Als mensen wat minder te besteden hebben, kunnen ze bij wijze van spreken voor 1 euro iets meenemen. En hebben ze wat meer, dan kopen ze voor vijf euro een oliebol.”

Een deel van de spullen voor de kerstmarkt (foto: Rogier van Son).

Het wordt een markt met vijftien kraampjes. Met oliebollen, glühwein en live kerstmuziek. Het aantal spullen groeit snel. “Ook omdat mensen zelf van alles aanbieden. Zo kreeg ik van een meneer 52 puzzels. Die zijn helemaal compleet. Ik hoefde ze alleen maar op te halen.” In zijn kelderbox ligt nu van alles: boeken, kinderspeelgoed, horloges. “Ik heb ook een vaas en een fonduestel. En we hebben hier ook nog een heel gek item: een mobiele zonnebank.” Op de parkeerplaats gaat hij nog een trampoline stallen. Die is ook voor de kerstmarkt. “Dus voor ieder wat wils zullen we maar zeggen.”

"Ik heb bijvoorbeeld een buurman gehad die mij vroeger altijd heel lief heeft ondersteund."

Ralf studeert duurzame landbouw. Het weggooien van goede spullen kan hij niet over zijn hart verkrijgen. Hij ziet het als verspilling en daar heeft hij een hekel aan. “Het is het gevolg van de consumptiemaatschappij. Dit is niet alleen zonde van alle grondstoffen en moeite die er zijn besteed aan het creëren van dat product. Dit gaat ook voorbij aan alle mensen die graag zo'n apparaat of item zouden willen aanschaffen, maar hiervoor simpelweg de financiële middelen niet hebben.” Het helpen van anderen vindt Ralf heel belangrijk. “Ik heb bijvoorbeeld een buurman gehad die mij vroeger altijd heel lief heeft ondersteund, terwijl niemand daarom heeft gevraagd. Ik geef dat graag door aan anderen.” De kerstmarkt is op zondag 22 december van 10:00 tot 14:00 uur in De Uitwijk aan de Generaal Pattonlaan in Eindhoven. Wil je zelf ook wat doneren? Neem contact op met Ralf via info@stortrijders.