Politie stuit op partij zware explosieven, mogelijke link met aanslagen

Bij een inval in een bedrijfspand in Haaren heeft de politie maandag zoals zij het noemt 'honderden kilo's explosieven' gevonden. "Je moet er niet aan denken als hier iets fout was gegaan", geeft de politie aan. De explosieven, het gaat om zeer zwaar vuurwerk, werden gevonden in een pand aan de Nieuwe Baan.

De politie deed de inval in de loods na aanwijzingen die ze kreeg dat er explosieven zouden liggen. In de loods was niemand aanwezig toen de politie binnenviel. Van wie het pand is en wie er gebruikmaakte van de loods wordt door de politie nog onderzocht.

Het materiaal is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Het gaat om 1500 Cobra’s, 324 shells en 10 zogenoemde 'compounds'.

Ook bekijkt de politie of de gebruikers van het pand mogelijk betrokken zijn bij aanslagen met explosieven in de regio, denk aan de dakdekkersoorlog in Den Bosch. "Dit is onderwerp van nader onderzoek", schrijft de politie hierover. "Zoals altijd kijken wij naar mogelijke onderliggende verbanden tussen zaken, maar daarvan is vooralsnog niet gebleken." In de zaak zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Volgens Jos van der Stap, de landelijke coördinator explosieven van de politie was het leed niet te overzien geweest als deze partij explosieven was ontploft. “Een Cobra is vergelijkbaar met een handgranaat. Als jij die tegen je aan krijgt, ben je echt zwaar verminkt. Je kunt je voorstellen wat het effect is als een hoeveelheid zoals deze de lucht in gaat.”

“Als je tien Cobra's hebt, dan kun je er al van uitgaan dat een hele verdieping eraan gaat. Bij deze partij wordt het pand volledig verwoest en mensen die binnen zijn hebben geen schijn van kans. Om nog maar niet te denken aan onschuldige mensen die toevallig langslopen. Cobra’s zijn een massa-explosief, als er eentje afgaat, gaan ze allemaal af.”