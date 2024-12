Tegen doktersadvies in toch naar PSV: 'Ibuprofen en bier verzachten pijn'

Sommige supporters hebben wel heel veel over voor hun club. Zo ook Milan uit Druten. Hij kreeg van de dokter te horen dat hij rust moest houden en niet naar PSV mocht. Toch is hij dinsdagmiddag PSV achterna gereisd naar het Franse Guingamp om zijn club te steunen in het Champions Leagueduel tegen Stade Brest. "Ik heb wel getwijfeld maar ik moest hier gewoon bij zijn."

Een aantal weken geleden is Milan door zijn knie gegaan waardoor zijn kniebanden flink zijn aangetast. Als je hem ziet lopen gaat dat ook allerminst soepel. "Ik heb vannacht ook nog eens 10 uur in de bus gezeten. Bij de tussenstop zat mijn knie al vol met vocht."

"Ik moest eigenlijk twee weken rust houden van de dokter."

De dokter had de PSV-supporter ook geadviseerd om niet naar Frankrijk te gaan. "Toen ik voor de tweede keer bij de huisarts kwam, gaf hij aan dat ik twee weken rust moest houden. Mijn moeder vroeg toen of ik wel naar Frankrijk mocht, maar dat leek hem niet verstandig." Toch staat hij samen met zijn moeder dinsdagmiddag in de kroeg een biertje te drinken in aanloop naar de wedstrijd. Moeder Tamara is vooral blij dat ze deze trip met haar zoon kan maken. "Ik ben zelf ook gewoon keihard. Hij moet dit helemaal zelf weten. Ik ga niet tegen hem zeggen dat hij niet mag gaan."

Perry, Milan en Tamara vermaken zich in een Franse kroeg (foto: Yannick Wezenbeek).

"Natuurlijk heb ik wel getwijfeld hoor", vult Milan aan. "Maar het is toch je club. Ik ben zo fanatiek. Tegen Shakhtar kon ik echt niet gaan vanwege de pijn. Verder mis ik nooit een wedstrijd. Dus wilde ik per se gaan." Na een lange busreis is het dinsdagmiddag toch even doorbijten voor de Drutenaar. "Maar met ibuprofen en bier overleven we het wel." Volgende week wacht een nieuwe afspraak bij de dokter. Bang dat er dan nog slechter nieuws komt, is hij niet. "Over een maand gaan we ook gewoon naar Belgrado. Die kaarten zijn eenmaal al gekocht."

"Als we vanavond winnen is het de pijn waard geweest."