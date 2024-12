Boze taxichauffeurs in Den Bosch: gemeente voert omstreden systeem toch in

Door middel van een QR-code op het raam van een taxi kunnen klanten in Den Bosch vanaf 1 januari online hun mening geven over hun rit. Bijvoorbeeld over de rijstijl, klantvriendelijkheid en netheid van de taxi. Volgens de gemeente moet dit chauffeurs motiveren om hun service te verbeteren. Maar de taxibedrijven denken daar anders over.

“Voor klanten is het belangrijk dat ze veilig en in een schone taxi thuis worden gebracht. Het achterlaten van een review is voor veel klanten vaak niet van belang,” zegt Ismail Dayioglu (49), die al meer dan 20 jaar taxichauffeur is in Den Bosch. Hij spreekt namens zo’n 130 andere chauffeurs in de stad.

"Er kunnen te makkelijk nepbeoordelingen worden geplaatst."

De chauffeurs hebben meerdere bezwaren tegen het beoordelingssysteem. “Ten eerste kost het ons geld om mee te doen, en dat is voor veel kleine bedrijven moeilijk op te brengen,” legt Dayioglu uit. Ook vrezen de chauffeurs dat het systeem makkelijk gemanipuleerd kan worden. “Er kunnen te makkelijk nepbeoordelingen geplaatst worden. Dronken mensen die 's nachts een rit maken, kunnen onterecht een slechte beoordeling achterlaten. Ook concurrenten kunnen proberen een chauffeur in diskrediet te brengen,” aldus Dayioglu. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat chauffeurs zichzelf of hun vrienden positieve reviews laten achterlaten om hun score kunstmatig op te krikken. “Er zijn echt wel dingen die beter kunnen in onze branche, maar zo'n beoordelingssysteem heeft geen nut,” stelt Dayioglu. Uit een enquête die hij onder 130 taxibedrijven heeft gehouden, blijkt dat 80 procent van de chauffeurs tegen het systeem is. En 10 procent van de chauffeurs zegt zelfs te stoppen als het beoordelingssysteem wordt ingevoerd. De overige 10 procent maakt zich zorgen dat hun vergunning kan worden ingetrokken als ze niet akkoord gaan met de wijziging.

"Als dit zo doorgaat, dan gaat deze situatie escaleren."

Wat de chauffeurs ook dwarszit, is dat ze nauwelijks betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. Het plan voor het beoordelingssysteem is in samenwerking met de gemeente en de inmiddels opgeheven Stichting Belangenbehartiging Keurmerk (SBK) ontwikkeld. “We voelen ons buitengesloten en niet serieus genomen door de gemeente,” zegt Dayioglu. “Er is tegen ons gezegd dat als we massaal tegen het systeem zouden zijn, het er niet zou komen. Maar er is nooit naar ons geluisterd.” De situatie heeft het vertrouwen tussen de taxibedrijven en de gemeente ernstig beschadigd. Sommige chauffeurs beweren zelfs dat er met het intrekken van vergunningen is gedreigd als ze niet akkoord gingen met het systeem. “Ik heb gezegd dat ze dan maar zelf taxi moeten gaan rijden bij de gemeente,” zegt Dayioglu. Om hun bezorgdheid te uiten, organiseren de chauffeurs dinsdagavond een bijeenkomst. “Als dit zo doorgaat, gaat deze situatie escaleren,” waarschuwt Dayioglu. Volgens hem moet er snel een oplossing komen, maar die lijkt vooralsnog ver weg. “We gaan met elkaar bekijken wat we verder kunnen doen om te voorkomen dat dit systeem er daadwerkelijk komt.”