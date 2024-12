Felle brand in huis uitgebroken, politie vermoedt brandstichting

Er is woensdag in de vroege ochtend een felle brand uitgebroken in een huis aan de Pieter Zeemanstraat in Eindhoven. De politie vermoedt brandstichting. De bewoners wisten het pand te verlaten en raakten niet gewond.

De brandweer kwam met twee bluswagens en een hoogwerker naar het huis. Ze moest de voordeur openzagen om binnen te komen. In de hal, direct achter de voordeur, woedde een felle brand. Die kon snel worden geblust. Nog geen oorzaak vastgesteld

Een brandweerofficier laat aan een 112-correspondent weten dat het al met al ‘een vreemde en onduidelijke situatie is, want een voordeur vliegt niet vanzelf in brand’. Een oorzaak voor de brand kan de brandweer nog niet direct vaststellen.

Foto: SQ Vision.

De politie heeft de stoep voor het huis afgezet en is een buurtonderzoek begonnen. Bewoners in de straat wordt gevraagd of ze iets hebben gezien. Ook wordt er sporenonderzoek gedaan.