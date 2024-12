Hamster Puck werd buiten gedumpt in een vieze kooi: 'Onbegrijpelijk'

Een medewerker van de groenvoorziening wist niet wat hij zag toen hij maandagochtend in de Brouwerstraat in Etten-Leur stond te schoffelen. Onder een bouwkeet stond een vervuild kooitje vol modder, poep én een levende hamster. Het beestje kwam bij dierenliefhebber Ricky Fiddelers terecht; ze ving hem op en ging op zoek naar een nieuw baasje voor Puck, zoals de hamster inmiddels heet. "Het is idioot dat mensen zo'n beestje op straat zetten. Dit kan gewoon niet."

Maandagochtend rond een uur of acht werd de kooi met daarin Puck gevonden door een medewerker van de groenvoorziening. "Ik ken diegene van de moestuin en hij wist niet wat hij moest doen met de hamster, dus hij heeft het beestje naar mij gebracht. Wij vangen weleens vaker dieren op als er iets is", vertelt Ricky. Toen de kooi naar Ricky werd gebracht, was het nog maar de vraag of de hamster nog leefde. "We hebben de kooi eerst helemaal schoongemaakt en ontsmet, strooisel erin gelegd en eten gepakt. Puck zat in een doorzichtig tunneltje en uiteindelijk kwam 'ie heel voorzichtig naar beneden", vertelt ze. Zelf heeft Ricky honden. Daarom was het niet handig om de hamster zelf te houden. "Een vriendin van mij, Rian, is helemaal gek van hamsters. Ik heb haar dus gebeld of zij de hamster niet kon opvangen", gaat Ricky verder. Rian kwam diezelfde avond een kijkje nemen bij Puck en ze was meteen helemaal verliefd. Het verbaast Rian dat Puck de kou van buiten heeft overleefd. "Daar kunnen hamsters helemaal niet tegen."

"Het is nog een jong beestje, van een week of acht."

Volgens Rian gaat het om een goudhamster die nog niet zo oud is. "Het is echt nog een jong beestje, van een week of acht", vertelt ze, terwijl ze bij Ricky is. "Ik denk dat hij misschien bij een gezin zat en dat hij een keer gebeten heeft en dat ze hem daarom weg hebben gedaan. Ongelooflijk." Ricky besloot een foto en het verhaal van Puck te delen op buurtapp Nextdoor. "Ik heb het gedeeld omdat het gewoon onbegrijpelijk is dat iemand zoiets doet", zegt ze. Veel mensen zijn het met haar eens want in de reacties onder de post wordt gereageerd met 'harteloos', 'monsterlijk' en 'mensen zijn afschuwelijke wezens'. Het doet sommige mensen ook denken aan de kerstreclame van de Albert Heijn, waarin de welbekende hamster van de supermarkt de hoofdrol speelt. Een van de reacties was voor Ricky en Rian wel heel bijzonder. "Ik heb eventueel een gratis hamsterkooi voor Puck", schreef Miriam uit Breda. "Dat is echt zo lief", zegt Rian. "Ze heeft een mooie kooi, allemaal spulletjes en eten gratis gegeven. En zo heeft ieder z'n steentje bijgedragen, hoe klein het beestje ook is."

"Je moet er wel moeite insteken als je zo'n dier neemt."