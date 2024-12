Zo komt een lantaarnpaal midden in een parkeervak terecht

Het is een knullig gezicht in Best. Een lantaarnpaal heeft een plekje gekregen midden in een parkeervak; een auto past er in ieder geval niet meer bij. Een filmpje van de onhandige klus gaat inmiddels rond in het dorp, maar volgens de gemeente gaat het om een misverstand.

Claudie Breuer uit Best wist niet wat ze zag toen het filmpje van de lantaarnpaal voorbijkwam in de buurtapp: “Het lijkt wel alsof iemand de bouwtekening niet helemaal goed heeft gelezen.” In het filmpje is te zien hoe een lantaarnpaal voor basisschool de Zevensprong in Best midden in een parkeervak is geplaatst. “Ik moest vooral heel hard lachen, misschien kunnen ze er nog fietsenrekken plaatsen."

'Ongelukkig' filmpje

Ook bij de gemeente Best hebben ze het filmpje ondertussen gezien. "Het ziet er inderdaad wat ongelukkig uit", zegt een woordvoerder van de gemeente woensdag. "Maar de filmer in kwestie was eigenlijk iets te vroeg. Dat ligt aan de planning. De lantaarnpaal stond er al voor de aanleg van de parkeervakken en kon vandaag pas worden verplaatst."

Een misverstand dus, als je het de gemeente vraagt. "We werken met verschillende aannemers, in dit geval is het zo dat de we gewoon nog geen tijd hadden. Er wordt nog volop gewerkt aan de straat."

Vaker slecht gepland

De afgelopen jaren werden er regelmatig parkeervakken aangelegd om een lantaarnpaal heen. Zo ging het in Oisterwijk al eens mis, ook daar ging het om een planningsfout. Het parkeervak was al af, maar de energieleverancier had nog geen tijd om de paal te verplaatsen. Ook in Eindhoven en Steenbergen kwam het eerder voor.