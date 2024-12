Brand bij garage mogelijk aangestoken: zes auto's en bestelbus verwoest

De brand die zes auto's en een bestelbus bij autogarage Jimmy aan de Kapelstraat in Megen verwoestte, is mogelijk aangestoken. Daar houdt de politie rekening mee, zo geeft ze woensdagochtend aan. De schade bij het bedrijf is groot.

Op het terrein van de garage staan de ochtend na de brand een aantal auto's waar niet veel van over is. De auto's zijn zwartgeblakerd. Ook een bestelbus brandde uit. Het bedrijfspand waar de auto's voor stonden, raakte niet beschadigd.

Foto: Eva de Schipper.

De politie onderzoekt de zaak en houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De eigenaar van het bedrijf wil niet reageren.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.