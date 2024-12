Massale politie-inzet bij achtervolging: vier mannen aangehouden

Een grote politieachtervolging ging woensdagochtend door de omgeving van Oosterhout en Breda. Met zo'n tien politieauto's, twee motoren en een helikopter werd een auto gevolgd. Vier mannen zijn uiteindelijk aangehouden.

De helikopter vloog onder meer over de A27 en in de omgeving van Breda. De politie wist de auto uiteindelijk klem te rijden aan de Florijnstraat in Oosterhout. Alle inzittenden zijn aangehouden.

In de auto van de verdachten zijn onder meer hamers en pepperspray gevonden. Waarom de mannen werden achtervolgd en zijn aangehouden, is niet duidelijk.