Sophie (27) gaat naar K3: 'Ik hoop dat ze Oma's Aan De Top doen'

K3 doet het nog één keer zo Oya Lélé in Brabant. Volgend jaar november treedt de iconische meidengroep op in 013 Poppodium Tilburg. Bijzonder aan de show is dat deze ook op een volwassen publiek is gericht. De 27-jarige Sophie van Deelen uit Breda is een van de gelukkigen die een kaartje heeft weten te bemachtigen. En ze kijkt nu al uit naar een flink potje nostalgisch genieten van haar oude helden.

Op de vraag waarom K3 nou zo bijzonder voor haar is, heeft Sophie direct een antwoord paraat: “K3 was hét voor mij.” Als kind was ze dol op de meidengroep, maar tot haar grote spijt heeft ze Karn, Kristel en Kathleen vroeger nooit op het podium zien staan. “Ik zou een moord doen om de K3 van toen live te kunnen zien”, vertelt Sophie. “Maar mijn ouders vonden dat maar niks, een klein kind naar een concert.” De liedjes worden inmiddels gezongen door Hanne, Marthe en Julia, maar de omschrijving van 013 verklapt dat er ook muzikale uitstapjes naar de oude hits worden gemaakt. Sophie hoopt vooral de klassieker ‘Oma’s aan de top’ te horen, want 'als kind kon ik er al om giechelen dat ze een liedje over oma’s deden'. Toch gaat Sophie niet alleen voor het oude repertoire naar het optreden, ook aan de nieuwere nummers koestert ze warme herinneringen. “Ik heb heel lang in de kinderanimatie gewerkt en daarvoor heb ik alle nieuwe dansjes moeten leren”, vertelt Sophie. “Toen ik net met dat werk begon, verscheen het eerste nummer van de nieuwe K3, ‘10.000 Luchtballonnen’. Wanneer ik dat nummer hoor, sta ik weer even op dat podium voor 250 dansende kinderen die de tijd van hun leven hebben!”

"Wat K3 betreft, ben ik echt een kind."