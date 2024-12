58 lachgascilinders gevonden in een struik

Boa's hebben 58 lachgasflessen gevonden in een struik aan de rondweg Fellenoord in Eindhoven. Er zaten volle en lege flessen tussen, die allemaal in beslag zijn genomen.

De boa's gingen in eerste instantie af op een brandlucht en rook, maar dat bleek van de ontploffing van zwaar vuurwerk af te komen. "Toen ik terugliep, keek ik in de struiken en zag een lachgascilinder", zegt een van de buitengewone opsporingsambtenaren. "Dat bleken er uiteindelijk 58 te zijn."

"Dat had verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben."