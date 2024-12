Leerlingen verstoppen wapens en vuurwerk in kluisjes op school

Tijdens kluiscontroles in verschillende scholen in Eindhoven heeft de politie wapens en vuurwerk gevonden. Dit is woensdagavond bekendgemaakt. De controles vonden woensdag en een week geleden plaats.

"We zijn met de betrokken leerlingen in gesprek gegaan", laat de politie weten op Instagram. "Ondanks dat er niet extreem veel is gevonden, hopen we met de controle een goed signaal te hebben afgegeven en de scholen weer een stukje veiliger gemaakt te hebben." 'Verschillende soorten vuurwerk'

Details over welke wapens werden gevonden, zijn niet bekendgemaakt. Qua vuurwerk ging het volgens de politie om 'verschillende soorten'.