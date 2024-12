Auto crasht en slaat over de kop, bijrijder bemoeit zich met aanhouding

Een auto sloeg woensdagavond over de kop op de Kerkstraat in Eersel. De bestuurder van de auto, waarin ook een bijrijder zat, was onder invloed.

Volgens getuigen reed de man met hoge snelheid en botste hij vervolgens op een andere auto. Wonder boven wonder raakte niemand bij de botsing gewond. Bemoeien

Bij het aanhouden van de bestuurder zetten de agenten een wapenstok in, omdat de bijrijder zich met de arrestatie probeerde te bemoeien. Drie politieauto's en een hondengeleider kwamen naar de Kerkstraat om de situatie onder controle te krijgen.