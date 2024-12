Eindelijk zon in aantocht, temperatuur weer richting de dubbele cijfers

Mis je de zon? Dan heeft Johnny Willemsen van Weerplaza goed nieuws voor je. Vrijdag zien we na een heel aantal grijze dagen de zon weer eens. En komende week komt de temperatuur zelfs weer in de dubbele cijfers terecht.

Vrijdag wordt het wat beter, al begint ook die dag nog wel grijs. "Misschien met mist." Vervolgens klaart het vanuit het zuidoosten op. Later in de ochtend en in de middag zal het op veel plaatsen zonnig zijn. Daarbij waait een zwakke wind en wordt het een graad of 4 in de middag. "Geen warme dag, dus, maar wel weer eens wat zon!"

Deze donderdag verloopt wel nog grijs en grauw. "Met af en toe een beetje motregen erbij", vertelde Willemsen donderdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "De temperatuur komt uit op 4 of 5 graden."

Ondanks de huidige frisse temperaturen moeten we nog niet denken aan vriesweer of schaatsen op natuurijs, vertelde Willemsen op de radio. "Nee, helemaal niet. In het weekend draait de wind naar het westen tot zuidwesten en komt zachtere lucht de provincie binnen."

Zaterdag wordt het een graad of 6 en zondag 8 graden. "Komende week gaan we zelfs naar de dubbele cijfers. Maandag wordt het al tussen de 10 en 12 graden en dat blijft het tot en met donderdag. Het winterweer is voorlopig dus ver te zoeken."

Pas de week daarop lijkt de temperatuur weer wat te gaan dalen. Maar het is volgens de weerman van Weerplaza nog onzeker of we dan zullen uitkomen tussen de 0 en 5 graden met winterse neerslag of een temperatuur tussen de 5 en 10 graden met regen.