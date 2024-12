Schadevergoeding voor Taghi na onterechte behandeling in EBI

Ridouan Taghi, een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, heeft een schadevergoeding ontvangen van de Nederlandse staat. Dit nadat hem onterecht extra beperkingen zijn opgelegd in de EBI in Vught in oktober 2021. Zijn neef en tevens advocaat Youssef T. werd toen gearresteerd tijdens een bezoek aan Taghi, hij werd verdacht van het doorspelen van informatie.

Anouk Lambregts Geschreven door