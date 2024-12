Frank Lammers over de film Ferry 2: geen musical, maar zingen doet-ie wel

Voor wie nog geen genoeg heeft van de avonturen van crimineel Ferry Bouman is er goed nieuws. Vanaf 20 december is de film Ferry 2 te zien op Netflix, met in de hoofdrol natuurlijk weer onze eigen Frank Lammers. En onze Fer gooit het over een hele andere boeg en wordt volkszanger, vertelt Frank In het radioprogramma KEIgoeiemorgen! Als klap op de vuurpijl zingt Frank ook nog een nummer uit zijn gloednieuwe repertoire.

Floor Jansen Geschreven door

Waar de eerste Ferry laat zien wat zich afspeelt vóór de drie seizoenen van de serie Undercover, laat Ferry 2 zien hoe het leven van Ferry doorgaat na deze seizoenen. Ferry verloor zijn drugsimperium en heeft een zekere mate van rust gevonden in Spanje, ver weg van de Brabantse onderwereld. Totdat zijn nichtje hem weer terug trekt in alle ellende. "In de film gooit Ferry het roer om", vertelt Frank. "Hij wordt volkszanger. Dat beroep is een stuk veiliger. Dan hoef je niet de hele tijd over je schouder te kijken." Het nummer dat Ferry zingt met de titel 'King Van De Camping' was vanochtend te horen in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! Het nummer is volgens Frank 'heel goed mee te kwèkken'. Het zou hem niet verbazen als het nummer tijdens carnaval veel te horen zal zijn.

"Ze komt niet uit Brabant, maar ze kan gewoon Brabants."

In het radioprogramma spreekt Frank lovende woorden over zijn medespeelster Aiko Beemsterboer. De 21-jarige actrice speelt de rol van het nichtje van Ferry, die hem terughaalt vanuit Spanje. "Ze doet het hartstikke goed. Ze komt niet uit Brabant, maar ze kan gewoon Brabants. Dat kunnen er niet zo veel." En of Frank een beetje op Ferry lijkt? "Nee, gelukkig niet. Ik ben een heel lief menneke", zegt Frank. Maar zijn innerlijke Ferry komt toch omhoog als Frank de vraag krijgt of hij ooit een Ferry of Undercover voor zich ziet zonder een rolletje voor hem. "Dan ga ik een hartig woordje met de producent praten, denk ik. Ge hed twee keuzes: Of ik heb een rolletje, of ik heb een rolletje." BELUISTER HIERONDER 'KING VAN DE CAMPING':