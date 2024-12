ASML geeft miljoenen voor bouw woningen: 'Verantwoordelijkheid nemen'

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven maakt niet alleen machines, maar is sinds dit jaar ook intensief betrokken bij de bouw van woningen in de regio. Donderdag maakte het bedrijf bekend dat er vier nieuwbouwprojecten in Helmond, Eindhoven en Veldhoven enkele miljoenen krijgen toegeschoven om ze te realiseren. Het gaat om 1085 woningen. Al eerder dit jaar werd financiële steun toegezegd bij twee andere projecten in Eindhoven en Veldhoven.

Het bedrijf gaat zelf geen wijken bouwen, maar geeft financiële steun aan verlieslijdende bouwprojecten. De bouw zou anders niet kunnen beginnen.

Een paar jaar geleden was de ambitie om 500 woningen te laten bouwen met de steun van ASML. Dat getal werd al snel opgeschroefd naar 'duizenden woningen per jaar'. Inmiddels is de ambitie van ASML om financieel te helpen bij de bouw van 25.000 woningen in de regio.

De start werd in februari van dit jaar gemaakt met de bekendmaking van 130 appartementen in Veldhoven en bijna 250 sociale huurappartementen in het centrum van Eindhoven. Daarna was het lang stil, terwijl het bedrijf de komende vijftien jaar toch 1500 woningen per jaar wil aantikken. Met de aankondiging van ruim duizend woningen van donderdag wordt deze doelstelling dit jaar alsnog gehaald.

Dat het bedrijf zich nu ook bezighoudt met de woningbouw, heeft een reden. “In de regio heeft de hightechindustrie een grote groei doorgemaakt”, zegt ASML-projectleider Frieda Rikkers. “ASML is daar een grote speler in. Met de groei komt ook een stuk verantwoordelijkheid.”

Woningen tot 390.000 euro

ASML benadrukt dat de woningen niet voor het eigen personeel zijn. De doelgroep is anders. "Denk bijvoorbeeld aan een schooldocent, politieagent of mensen in de zorg”, zegt projectleider Rikkers van ASML. “Dat zijn mensen die een mooi salaris verdienen. Zeker met de huidige woningprijzen komen ze vaak toch niet altijd even gemakkelijk aan een woning. Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat hier iedereen hier in de regio gewoon een fijn dak boven zijn hoofd heeft.”

ASML wil woningbouwprojecten in de 21 gemeenten van de Brainportregio gaan steunen. Het gaat om projecten die grotendeels uit betaalbare huur- en koopwoningen bestaan. Betaalbaar betekent een sociale huur tot 880 euro en huurwoningen tot ruim 1100 euro. Bij de betaalbare koopwoningen gaat het dit jaar om woningen tot en met 390.000 euro.

Projecten die ASML donderdag heeft aangekondigd te gaan steunen:

1. Project Zuidrand in Helmond

In het centrum van Helmond komen er bij dit project 104 appartementen bij. De bouwwerkzaamheden starten in maart 2025 en het project is naar verwachting eind 2026 gereed.