‘Te dikke’ Angelique mag eindelijk varen als matroos: ‘Aanhouder wint'

“Ik ben twintig kilo lichter en mijn onderkin en opgezette buik zijn weg." Matroos Angelique van Enk (42) uit Prinsenbeek is dankbaar en blij dat ze eindelijk een nieuwe koers in haar leven kan varen. Eerder dit jaar leek haar droom op de binnenvaart te werken in duigen te vallen. Volgens de regels in de scheepvaart was ze simpelweg te dik voor het beroep. Ze ging niet bij de pakken neerzitten, besloot haar passie na te streven en onderging daarvoor een maagverkleining. En nu mag ze alsnog aan de slag.

Trots laat de kersverse matroos haar officiële certificaat zien. “Een hele geruststelling”, noemt ze het. Angelique is goedgekeurd en mag nu voor één jaar aan de slag in haar nieuwe functie. Daarna moet ze weer een medische keuring ondergaan. De tranen van geluk die Angelique nu heeft, waren in oktober nog tranen van verdriet. “Ik ben blijkbaar te dik voor mijn werk”, vertelde ze toen aan Omroep Brabant. Met een lengte van 1,76 meter en een gewicht van 130 kilo kwam haar body mass index (BMI) uit op 42. Volgens de richtlijnen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) veel te hoog om aan de slag te mogen als matroos. Ze kreeg alleen toestemming om als lichtmatroos enkel klusjes te doen aan boord van het binnenvaartschip van haar man. Om een rang hoger te komen en de gewenste BMI te krijgen, zag ze een maagverkleining als enige optie. LEES OOK: Tranen bij Angelique, want ze mag geen matroos zijn: 'Ben blijkbaar te dik' Inmiddels is het zes weken geleden dat Angelique onder het mes ging. De herstelperiode zit er nu op. De medische herkeuring heeft Angelique ook achter de rug. “Ik moest mijn urine inleveren, op de weegschaal gaan staan, mijn hartslag en bloeddruk werden gemeten en mijn ogen en oren werden gecontroleerd”, blikt ze terug. Alles is in orde, zo blijkt. “Er was geen reden om me weer af te keuren”, zegt ze opgelucht.

"Niemand mag afgewezen worden op basis van zijn gewicht."

Haar verhaal op deze website en app maakte veel los. “Mensen vonden dat ik lef had dat ik dit deelde. Het is zo onterecht. Niemand mag afgewezen worden op basis van zijn gewicht, als jij gewoon je dingetjes kan doen.” De Algemeene Schippers Vereeniging nam het voor Angelique op en overwoog zelfs juridische stappen te nemen vanwege discriminatie. Ondanks dat Angelique nu aan de slag mag als matroos, blijft ze kritisch over het keuringsproces. Niet de BMI, maar de algehele gezondheid moet volgens haar voorop staan. “Rico Verhoeven heeft namelijk ook een te hoog BMI”, lacht ze. Een medisch adviseur was het met haar eens en nam daarom contact op met iemand die over de Europese regelgeving gaat. “Ik heb het voor elkaar gekregen dat er niet naar die getalletjes van mijn gewicht en BMI is gekeken, maar naar mijn algehele gezondheid.” Angelique moet nog een paar kilo kwijt, zodat haar certificaat ook na één jaar verlengd wordt. "Maar ik kan in 2025 in ieder geval met frisse moed gaan varen. Dat afvallen gaat zeker wel lukken."