Dit is waarom we massaal ontevreden zijn met ons kerstpakket

Met Kerstmis in zicht is het bij veel werkgevers tijd voor het kerstpakket. Een mooi gebaar van de werkgever om de dankbaarheid te laten blijken aan hun werknemers. Maar toch klagen we er massaal over. Hoe komt dat nou dat we zo ontevreden zijn?

Floor Jansen Geschreven door

"Je moet blij zijn dat je iets krijgt", reageert Max op Facebook. Velen zijn het met hem eens. "Wie tevreden is met wat men heeft, die het langste leeft", voegt Anna daar aan toe. Ook op straat vertellen mensen al lang blij te zijn dat ze iets krijgen. Toch blijkt dat lang niet iedereen tevreden is met het kerstpakket dat ze krijgen. Zo kreeg Karin een 'schaas', vertelt ze op Facebook. Dit is een combinatie van een schaal en een vaas. "Het zijn net uiers van koeien", vertelt ze. Haar werkgever zal het vast goed bedoeld hebben, maar de schaas viel helaas niet zo in de smaak. Ook het 'kerstpakket' van Imke viel haar ernstig tegen. "Ik kreeg twee mandarijnen en acht walnoten."

De schaas van Karin

Veel bedrijven geven een kerstcadeau waar ze zelf van kunnen profiteren. Imke en Simone kregen beiden een tegoedbon van tien euro die uitgegeven kan worden op de plek waar ze werken. Ook de algemeen directeur van Marja pakte het slim aan voor zichzelf. Hij gaf zijn werknemers als kerstpakket een boekje dat hij zelf geschreven had. Met zijn goede bedoelingen heeft hij zelf nog een extra zakcentje verdiend.

"Een beloning moet geen belediging worden."

Arbeidspsycholoog Els van Ling uit Etten-Leur begrijpt heel goed dat mensen soms niet tevreden zijn over hun kerstpakket. "Ik ben het niet eens met de mensen die zeggen dat je al lang blij moet zijn dat je iets krijgt. Een beloning moet geen belediging worden. Als je een bon van tien euro krijgt voor het bedrijf waar je zelf werkt, krijg je het gevoel dat je afgescheept wordt." "Een kerstpakket is een teken van waardering. Het is succesvol als de ontvanger erkenning ervaart. Dat is het belangrijkste. Mensen vinden het fantastisch als ze het gevoel krijgen dat ze gezien worden. Als ze die erkenning niet voelen bij het kerstpakket zijn ze sneller ontevreden."

"Mensen raken te verwend."