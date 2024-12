Miss Nederland-verkiezing stopt, Rikkie Kollé is blij met nieuw platform

De Miss Nederland-verkiezing gaat na 35 jaar stoppen. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. De verkiezing maakt plaats voor een nieuw onlineplatform genaamd 'Niet meer van deze tijd'. Aan dit platform werkt onder anderen Rikkie Kollé (23) uit Breda mee. Zij is oud-winnares van Miss-Nederland en de eerste transvrouw die de verkiezing won. "We gaan niet meer focussen op het lachen en zwaaien."

De sjerpen, kroontjes en galajurken worden opgeborgen, want volgens Monica van Ee, directeur van Miss Nederland, is dat niet meer van deze tijd. Van Ee vindt dat de verkiezing de afgelopen jaren 'een unieke legacy' heeft nagelaten, maar de verkiezing levert ook altijd veel kritiek op de deelnemers op: "Zij is te wit, te zwart of ze mag het sowieso niet worden vanuit een overtuiging."

Met name de Miss Nederland-verkiezing van 2023 leidde tot ophef. Winnares Rikkie Kollé kreeg toen haatberichten en doodsbedreigingen, omdat zij als eerste transvrouw ooit de titel in de wacht sleepte. Ondanks alles heeft ze zich altijd krachtig staande gehouden. "Ik sta op dit moment sterk in mijn schoenen en ik voel ook de kracht om dat mee te geven", zegt Kollé.

De organisatie gaat zich vanaf nu richten op het nieuwe platform 'Niet meer van deze tijd'. "Dit platform gaat een safe space bieden voor jongeren die daar met verschillende onderwerpen terecht kunnen. Discriminatie, gepest worden, zinloos geweld, een eetstoornis. We gaan ons in de breedste zin van het woord inzetten voor dit soort problematiek", vertelt Kollé.

Om dit voor elkaar te krijgen gebruikt de organisatie zijn eigen expertise en kennis en gaat zij samenwerken met stichtingen. "We laten verschillende stichtingen bij ons aansluiten, bijvoorbeeld Stichting Tegen Zinloos Geweld, waar wij snel mee kunnen schakelen", legt Kollé uit. "Op die manier hopen we heel veel mensen de juiste richting op te helpen. Of het nu gaat om een traject op professioneel gebied of gewoon even een peptalk of een goed gesprek voeren."