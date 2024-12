Urenlange files op A27 en A58 na ongelukken

Het is een drukke avondspits donderdag door meerdere ongelukken. Op de A58 staat een file van meer dan een uur, door een kettingbotsing. En ook op de A27 in de richting van Breda naar Gorinchem is het druk. Daar zijn twee auto's op elkaar gebotst.

Op de A58 is het aansluiten in de richting van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is een ongeluk gebeurd met vier auto's, waardoor de rijbaan is afgesloten. Rond half zes staat er ruim 70 minuten file. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Op de A27 is bij Nieuwendijk een ongeluk gebeurd met twee auto's. Een van de auto's staat na het ongeluk gedraaid op de vluchtstrook. De andere auto is al op een berger getakeld. Ook daar heb je bijna een uur vertraging.