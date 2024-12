Rij bomen dood na doelbewuste vergiftiging: 'Onacceptabel'

Woedend zijn ze bij de gemeente Bergeijk. Op een industrieterrein zijn tien bomen vergiftigd en overleden. Iemand heeft gaten geboord in de stam en er gif in gespoten. De bomen moeten nu gekapt worden en er dezelfde bomen voor terug planten kost de gemeente 200.000 euro. “Dit is onacceptabel”, reageert een woordvoerder van de gemeente.

De bomen moeten volgens de gemeente ergens tussen eind december 2023 en april dit jaar zijn vergiftigd. “In het voorjaar stopte plots de bladvorming aan de bomen”, vertelt de woordvoerder. “Toen werden er boorgaten in de onderstam gevonden. Er werd onderzoek gedaan en toen bleek dat er een gifstof in de boorgaten is gespoten.” Het gaat om het bestrijdingsmiddel glyfosaat, wat schadelijk is voor bomen. “We zijn diep teleurgesteld en verontwaardigd dat er tien gezonde en ruim dertig jaar oude bomen zijn vernield. Onacceptabel.” Kleinere bomen

Als de gemeente nieuwe bomen van dezelfde soort en grootte zou terugplanten, kost dat zo’n 20.000 euro per boom. Daarin zitten ook de kosten voor het weghalen van de bomen en de eerste vijf jaar nazorg, zoals bodemverbetering. Omdat dat te gortig wordt, komen er waarschijnlijk kleinere bomen voor terug. “We schatten in dat het dan in totaal ongeveer 50.000 euro gaat kosten.” De gemeente Bergeijk heeft aangifte gedaan van vernieling bij de politie. Op dit moment staan de dode bomen er nog. Die worden begin 2025 gekapt en dan worden ook de nieuwe bomen geplant.