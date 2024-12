Stomdronken bestuurder botst op auto, strompelt naar ambulance

Een dronken automobilist heeft op de Grotestraat in Waalwijk een ongeluk veroorzaakt. De man botste met zijn auto op een andere auto. Toen de politie ter plekke aankwam bleek de man stomdronken.

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur. De man moest door de politie begeleid worden naar de ambulance omdat hij niet meer op zijn benen kon staan.

Beide auto's liepen behoorlijke schade op. De veroorzaker van het ongeval is in de ambulance onderzocht. Hij is daarna aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau.

Of de andere bestuurder gewond raakte bij het ongeluk, is niet duidelijk.