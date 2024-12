Bewoners recreatiepark al weken in de kou, maar oplossing is nabij

Goed nieuws voor de 1500 bewoners op recreatiepark De Kanthoeve in Bakel die al twee weken in de kou zitten: een oplossing lijkt nabij. Dat heeft het bestuur van De Kanthoeve vrijdag laten weten. Als het een beetje meezit, kunnen de bewoners na het weekend de verwarming weer gebruiken.

De problemen ontstonden na een brand begin december waarbij een gasleiding lek raakte. Het repareren zou mogelijk tot na de kerst duren, maar dat is dus niet het geval. Het bestuur van de camping laat weten dat de installatie wordt ontlucht en de 'laatste reparaties worden uitgevoerd'.

350 huisjes zaten door de kapotte gasleiding zonder gas en dus zonder verwarming. Tot overmaat van ramp zaten bewoners op pakjesavond ook zonder stroom, omdat het stroomnet overbelast was. Dat kwam doordat bewoners elektrische kachels gebruikten.

'Kost handenvol geld

Volgens bestuurslid Wendy van der Zalm, die zelf op het park woont, was het 'een grote ellende'. "We hebben nu zelf een aggregaat moeten huren om te zorgen dat we genoeg stroom hebben. Dat kost handen vol geld aan diesel", zei ze eerder tegenover Omroep Brabant.

Met die noodaggregaat hoopte het bestuur dat elektrische kachels aangezet kunnen worden en dat mensen niet in de kou zaten. De gemeente Gemert-Bakel en netbeheerder Enexis lieten weten de problemen niet op te kunnen lossen. Enexis zei dat ze 'alleen gaat over de hoofdaansluiting en niet over de huizen op het particuliere terrein'.

Permanente bewoners

De gemeente zei niets te doen omdat het een recreatiepark is. Al wordt door diezelfde gemeente al zeker dertig jaar gedoogd dat mensen daar permanent wonen. "De gemeente heeft wel contact met de mensen die daar alles regelen, maar uiteindelijk is het een recreatiepark en geen woonwijk", zei een woordvoerder.

De bewoners deden eerder hun verhaal tegenover Omroep Brabant: