Broers opgepakt voor smokkel van honderden kilo's cocaïne

De politie heeft een 33-jarige man uit Prinsenbeek opgepakt voor de import van en handel in honderden kilo's cocaïne. Hij zou ook betrokken zijn bij de handel in vuurwapens, munitie en explosieven. Zijn 29-jarige broer uit Breda is ook opgepakt.

De politie kwam de broers op het spoor in een onderzoek naar versleutelde chatberichten. Die werden verstuurd via het in 2021 gekraakte platform Sky ECC.

De broers zouden zich volgens de politie allebei hebben beziggehouden met de transport van coke naar de haven van Antwerpen. Hierbij zouden ze verschillende uithalers hebben aangestuurd. Uithalers zijn mensen die in opdracht van criminelen drugs uit containers halen.

De 33-jarige man werd dinsdagochtend aangehouden in een woning in Sliedrecht. Zijn 29-jarige broer werd opgepakt in Antwerpen. Ook de woningen van de broers zijn dinsdag onderzocht. De politie nam dure spullen, contact geld, telefoons en andere gegevensdragers in beslag.

De man uit Prinsenbeek wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De zaak tegen de Bredanaar wordt nog onderzocht door de Belgische politie.