Bosz is chagrijnig gevoel kwijt en gaat in op situatie van Schouten

PSV wil zich zaterdagavond herstellen van de pijnlijke nederlaag tegen Stade Brest. Op bezoek bij Heerenveen moet het goede gevoel weer herpakt worden. Toch stond de trainer vrijdagmiddag nog even stil bij de nederlaag tegen de Fransen en ging hij in op de situatie van Jerdy Schouten. De middenvelder van Oranje en PSV zat al twee wedstrijden bij de selectie, maar maakte nog geen minuten.

De spelers van PSV mochten woensdag bij terugkomst in Eindhoven niet gelijk naar huis. Eerst moesten de beelden bekeken worden van de wedstrijd tegen Stade Brest (1-0 nederlaag). "Ik was nog steeds chagrijnig en ik wilde dat gevoel kwijt. Daarom hebben we gelijk die beelden bekeken. Daarna kon er een streep onder", vertelde Peter Bosz vrijdagmiddag. PSV ging dinsdag pijnlijk onderuit tegen de Franse club in de Champions League. Een onverwachte nederlaag nadat de koploper van de Eredivisie twee geweldige wedstrijden speelde tegen FC Utrecht en FC Twente. "Gelukkig maar, anders is voetbal ook maar zo saai", reageerde Bosz op het feit dat de nederlaag onverwacht kwam.

"Met alle respect voor Brest, dat was wel een team waartegen wij het vooral niet goed hebben gedaan."

"Maar de tegenstanders in de Eredivisie zijn natuurlijk ook van een ander niveau dan in de Champions League", vervolgde hij zijn antwoord. "Met alle respect voor Brest, dat was wel een team waartegen wij het vooral niet goed hebben gedaan. We mogen erop terugkijken om ervan te leren, maar laten we er niet in blijven hangen." Zaterdagavond wacht voor PSV alweer een nieuwe wedstrijd. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij SC Heerenveen. De plek waar PSV door een 8-0 zege vorig seizoen officieus kampioen werd. "Wij speelden daar toen onze beste wedstrijd van het seizoen. Maar daar hebben we zaterdag helemaal niks meer aan."

"Tegen Brest moest ik een keuze maken tussen Schouten en Til."