Hectiek rond PSV: Dit deed de politie achter de schermen tegen FC Twente

De inzet van politie rond voetbalwedstrijden leidt vaak tot veel discussie. De KNVB meldde onlangs dat de inzet de afgelopen twintig jaar met dertig procent is afgenomen. Vorige maand opperde de VVD dat clubs moeten gaan betalen voor extra inzet van politie. Maar hoe gaat het er nu aan toe? Omroep Brabant keek achter de schermen mee met agent Jurgen Cornelis bij de topper PSV tegen FC Twente.

Er heerst een gespannen sfeer in de controlekamer. Tijdens het fouilleren van de Twente-supporters is een spandoek met de tekst ‘All Cops Are Bastards’ ontdekt. “Dit soort teksten tolereren we niet en willen we zo snel mogelijk uit beeld”, vertelt Jurgen Cornelis, Operationeel Expert Voetbal& Evenementen bij de politie. Het is het begin van een hectische situatie, waar de eenheden hun handen vol aan hebben.



Het begint al te schemeren in Eindhoven wanneer de politie-eenheden zich klaarmaken voor hun dienst. Koploper PSV neemt het op tegen subtopper FC Twente. Later die avond zullen ongeveer 34.000 PSV-supporters zich verzamelen, waardoor het erg druk wordt rond het Philips Stadion. Ook reizen 1400 FC Twente-aanhangers met 22 bussen af naar Eindhoven. De veertig ingezette agenten zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de openbare orde buiten het stadion. De veiligheidsverantwoordelijkheden zijn verdeeld over het Philips stadion, waar PSV de baas is, en de openbare weg, waar de politie de orde bewaakt. PSV financiert dit zelf uit de eigen kas. De politie-inzet wordt op basis van een risico-inschatting bepaald. Deze inzet wordt betaald door de overheid en in het bijzonder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Omroep Brabant kreeg een exclusief kijkje achter de schermen bij het veiligheidsproces van de Eredivisiewedstrijd PSV – FC Twente. Daarvoor openden PSV, politie, gemeente en het OM van begin tot eind haar deuren. Zo kregen we een kijkje in de controlekamer, woonden we verschillende overleggen bij en liepen we op de wedstrijddag mee met een agent en steward.

Eerdere incidenten

“Mag ik allemaal even jullie aandacht”, klinkt vanuit de kantine op het politiebureau op de Mathildelaan. Jurgen Cornelis staat op het punt de briefing voor de agenten te openen. Hij is vandaag verantwoordelijk voor de aansturing van de eenheden op straat. “Welkom bij de briefing over de wedstrijd PSV – FC Twente”, begint hij, terwijl hij naar een groot scherm met daarop zijn PowerPoint-presentatie wijst.

Briefing agenten op de Mathildelaan

In de briefing bespreekt Cornelis een aantal zaken die van invloed zijn op het werk van de politie. Zo informeert hij de aanwezigen over het aantal toeschouwers, maar bespreekt hij bijvoorbeeld ook hoe deze wedstrijd in het verleden verliep. Zo worden eerdere wedstrijden en de daarbij horende incidenten aangehaald. Na de briefing gaan de eenheden de straat op.



Politieagent Cornelis neemt ons mee tijdens zijn dienst

De aankomst

Na de briefing gaat Cornelis samen met de politie-eenheden naar het stadion, waar de PSV-laan moet worden afgezet. Zo kunnen de bussen met de uitsupporters het stadion makkelijk bereiken. Als de bussen geparkeerd zijn, is het risico op een confrontatie met thuissupporters meteen een stuk kleiner: “De 22 bussen vormen al een natuurlijke barrière tussen deze twee groepen.”

Afzetting van de PSV-laan

Het is ongeveer een uur voor de wedstrijd als Cornelis rond het stadion een oogje in het zeil houdt. Het Philips Stadion is ondertussen open, wat betekent dat het steeds drukker wordt. De agent is druk in de weer met zijn oortje en portofoon, waarmee hij de agenten kan instrueren en bijstaan. “Over het algemeen hebben we het hier altijd goed onder controle”, vertelt Cornelis. “De fanatieke supporters zijn vaak al eerder in het stadion, waardoor we op straat weinig spreekkoren of vervelende situaties beleven.”



Dronkenlui

Ondanks het soepele verloop moet Cornelis vlak voor de wedstrijd ingrijpen. Twee personen zijn ingesloten door twee agenten op de fiets. “Ze waren dronken en zijn het stadion uitgezet”, vertelt Cornelis, nadat de dronkenlui zijn weggestuurd. Dat gaat gemoedelijk, maar blijft niet helemaal zonder gevolgen, zo horen we. “Dat mocht even duren”, lacht hij. “Ze weigerden namelijk te vertrekken. We hebben hun gegevens genoteerd, zodat de namen bekend zijn, zowel bij ons als bij PSV.”



Hectische situatie

Wie denkt dat agenten zich alleen buiten het stadion bevinden, heeft het mis. Ze zitten namelijk ook in de controlekamer, een ruimte waar het gehele stadion met haarscherpe camera’s in de gaten gehouden wordt door politie, gemeente en veiligheidspersoneel van PSV en de bezoekende ploeg. Het is ook de plek waar de veiligheidsoperatie wordt aangestuurd door middel van het portofoonverkeer. De wedstrijd is inmiddels begonnen en er hangt een gespannen sfeertje. “Is de man met het ‘All Cops Are Bastards’ spandoek al aangehouden”, vraagt Cornelis die inmiddels ook in de controlekamer is.

Controlekamer in het Philips Stadion

Tijdens het rustoverleg, waarin politie, PSV, de tegenstander en gemeente Eindhoven in de rust van iedere thuiswedstrijd de bijzonderheden bespreken, wordt hier uitgebreid op teruggeblikt. “Het verliep door dit incident wat minder soepel”, begint Dominique Aichorn, Coördinator Crowd Services bij PSV. “Het was even onduidelijk waar die persoon precies was, hij verplaatst zich steeds van boven naar beneden. Dit duurde zolang dat wij de tunnel van en naar het uit-vak gesloten hebben.”



Het leverde een hectische situatie op. “Doordat die persoon nog steeds zoek was en wij de tunnel gesloten hadden, kon er niemand naar binnen”, gaat Aichorn door. Tot overmaat van ramp bleef er ook nog een groepje staan. “Zij hoorden blijkbaar bij de man met het spandoek. Ze wilden weten waar hun vriend bleef en wat er met hem ging gebeuren.”



Uiteindelijk lukte het de stewards in samenwerking met de politie om de man aan te houden. “Dat was een hele opluchting. Het lukte ons daarna binnen tien minuten om alle FC Twente-aanhangers in het vak te krijgen. De rust is nu gelukkig wedergekeerd.”



Het groepje jongens is het niet eens met de stewards. Ze willen weten waren hun vriend blijft en eisen opheldering. Aichorn blijft rustig: “Ze willen graag naar huis. Zij wachten nu in de tunnel van het uit-vak tot er een uitspraak is over hun vriend. Pas daarna mogen ze het stadion verlaten.”

FC Twente-fans in de tunnel