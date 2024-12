250 Cobra's en vier mortierbommen in huis, man (18) aangehouden

In een huis in het centrum van Oisterwijk is vrijdagochtend een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Het gaat om zo'n 250 Cobra’s en vier mortierbommen. Een 18-jarige man is aangehouden.

Agenten gingen het huis binnen na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De Cobra’s en mortierbommen zijn opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. De aangehouden man wordt verhoord. Het gevaar van zwaar vuurwerk

Grote hoeveelheden zwaar vuurwerk die in huizen worden bewaard kunnen tot gevaarlijke situaties leiden, voor zowel bewoners als buurtbewoners, benadrukt de politie. "Eén Cobra heeft dezelfde explosieve kracht als een handgranaat. Hoe meer Cobra’s, hoe groter de explosie. Met 250 Cobra’s is het mogelijk om meerdere huizen flink te beschadigen." Daarnaast is het vervoer van dit vuurwerk en de opslag risicovol.