Langzittende asielhond Pimmetje zoekt een warm thuis voor kerst

Pimmetje is speels, eigenwijs en een echte knuffelbeer. Hij mist alleen nog een baasje. De kruising boerenfox zit al bijna drie jaar in het dierenasiel in Breda en daarmee is het de langstzittende bewoner van de opvang. De medewerkers hopen dat hij een echt thuis krijgt. "Pimmetje krijgt nu alle liefde van ons allemaal, maar we gunnen hem echt een huisje. Het liefst nog voor de kerst."

Bijna drie jaar geleden overleed het baasje van Pimmetje en daarom kwam hij in het asiel terecht. Dat is deze week alweer duizend dagen geleden. De medewerkers van het asiel willen graag iemand vinden voor het hondje. Daarom hebben ze zijn foto's deze week op Facebook geplaatst. De post is inmiddels al meer dan 7600 keer gedeeld. En ondanks zijn blije koppie, hangende oortjes en mooie krulstaart is er nog geen geschikt baasje voor hem. Pimmetje kan namelijk niet overal geplaatst worden, bijvoorbeeld niet bij kinderen of een andere hond. "We verwachten dat hij zijn eten, speeltjes en misschien zijn baasje gaat beschermen dus dan heb je kans dat het niet botert met een andere hond", vertelt een medewerker van het asiel. En ook voor wie een hondje zoekt om uren mee te wandelen is Pimmetje niet de beste match. "Dat vindt hij gewoon niet leuk. Als het regent doet 'ie alleen een poepje en een plasje en dan wil hij weer naar binnen, zo is hij", lacht de medewerker. Ook benadrukt ze dat Pimmetje niet van drukte houdt. Wel is hij gek op eten, voerpuzzels, knuffelen en meerijden in de auto.

Pimmetje zoekt een nieuwe baas (foto: DOC Breda).

Dat een hond zo lang in het asiel verblijft gebeurt niet vaak. Dat hebben ze in Breda nog maar een keer eerder meegemaakt. "Die hond heeft uiteindelijk een heel goed huisje gevonden", vertelt de medewerker. "Hoe lang een hond blijft hangt af van het ras en het gedrag. Een labrador zit heel kort. Een stafford of herder wel wat langer. Pim is 'maar' een boerenfoxje, maar hij heeft wel een rugzakje." Ook is het asiel streng met de eisen die ze stellen aan een nieuwe baas. "Helaas wordt dat niet door iedereen begrepen, maar we willen niet dat hij na plaatsing weer terug bij ons komt. We hebben hier een hond die heeft al negen eigenaren gehad, dat moet je niet willen. We kijken dus heel doordacht naar wat een goede plek is voor de hond." Het dierenasiel heeft dan ook twee hondengedragsdeskundige in huis die precies kunnen inschatten wat een hond zoals Pimmetje nodig heeft. "Op social media komen soms reacties waardoor het voelt alsof mensen denken dat we er geen verstand van hebben. De kennis is er wel en dat moeten mensen ook beseffen."

"Pimmetje is mijn favorietje dus als hij gaat zal ik een traantje laten, maar ik gun het hem echt."

Voor Pimmetje vinden ze het liefst een huisje met een tuin in een rustige omgeving. Zonder kinderen en andere honden. Ook heeft Pimmetje begeleiding nodig als er visite komt, maar bij het asiel weten ze hoe het nieuwe baasje dit het best kan aanpakken. Wie echt geïnteresseerd is in Pimmetje kan via zijn profiel op de website van het asiel een aanmeldformulier invullen. "Bellen of mailen om langs te komen heeft geen zin, want we hebben echt vooraf informatie nodig", legt de medewerker uit. "Pimmetje is mijn favorietje dus als hij gaat zal ik wel een traantje laten, maar ik gun het hem echt."