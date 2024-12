Populair liedje 'Ik spring voor NAC' heeft een opvolger

Het liedje 'Ik spring voor NAC' van zanger Evert van Huygevoort was in 2017 een enorme hit in Breda en omstreken. Het nummer, gemaakt voor de promotie van de Bredase voetbalclub, is meer dan 1,5 miljoen keer bekeken op YouTube en 4 miljoen keer afgespeeld via Spotify. Van Huygevoort hoop met zijn nieuwe song 'Code geel' dat succes te evenaren: "Maar dat zal best moeilijk worden."

In het stadion, op een feestje of in de kroeg. In de regio Breda hoor je 'Ik spring voor NAC' altijd wel een keer voorbijkomen. Het liedje, een NAC-tekst op de melodie van L'Amours Toujours van dj D'Agostino, is nog altijd een dikke hit. "Nog steeds gaan er op dat nummer heel veel mensen uit hun dak", zegt zanger Evert van Huygevoort over dat succes. "Ik ben er heel erg trots op."

Toch werd het ook voor hem weer eens tijd voor een nieuw lied over de Bredase voetbalclub. En die heeft hij nu te pakken dankzij sportjournalist en NAC-supporter Joost Blauwhof. Hij schreef het nummer 'Code geel', een nieuwe tekst over NAC op het lied 'Terug in de tijd' van Yves Berendse.