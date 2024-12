112-nieuws: ongeluk met drie auto's • rommel op knooppunt Klaverpolder

21.29

Op de Bredasestraat in Bergen op Zoom is vanavond een persoon gewond geraakt bij een ongeluk waarbij drie auto's waren betrokken. Vermoedelijk is een auto tegen twee geparkeerde auto gebotst. Meerdere hulpdiensten zijn gealarmeerd. Een bestuurder is aangehouden voor mogelijk onder invloed rijden. Drie personen zijn nagekeken door de ambulance, maar niemand hoefde naar ziekenhuis. De straat is nog dicht in verband met het wegtakelen van de auto's.