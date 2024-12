Wat hangt er aan de boomstam? Frans weet het wel

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan hoopjes zand bij een hek en nu al ontkiemende zaadjes op een kaardenbol.

Wat hangt daar aan de boomstam?

Jos Bouwmans uit Uden zag tijdens een wandeling raten op een boomstam. Hij vroeg zich af of ze van een wesp of een bij zijen. Met bij bedoeld hij wellicht de honingbij, als een van de vele bijensoorten die wij kennen.

Een honingbij (foto: Pixabay).

Ik benoem dit zo, omdat mensen het vaak over een bij hebben, terwijl ze honingbij bedoelen en niet een van de andere 360 soorten bijen die ons land kent. Volgens mij zijn dit inderdaad raten van honingbijen die zomaar los, zonder bescherming, aan die boomstam hangen. Wespennesten, met daarin de raten, zien er anders uit, zie de foto’s hieronder.

Een wespennest (foto: Helga via Pixabay).

Raten in een wespennest (foto: G.C. via Pixabay).

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat honingbijen in de natuur kunnen overleven, maar dan in bijvoorbeeld boomstammen. Dit kan ook in kieren van gebouwen. Honingbijen kunnen geen beschermende laag over hun raten heen bouwen.

Molshopen (foto: Tom van Rijsbergen).

Wat zijn dat voor hopen zand in de tuin en tussen de stenen?

Tom van Rijsbergen zag ineens hoopjes zand op zijn grasveld, maar ook bij zijn hekwerk tussen de stenen. Volgens mij zijn dit molshopen. Molshopen kunnen bijna overal de kop opsteken. Mollen graven gangenstelsels en de losgegraven grond duwen zij op bepaalde plekken naar boven. Dat vormen dan de molshopen. Een klein gaatje is dan al voldoende om een flinke hoeveelheid zand naar boven te duwen.

Een mol (foto: Tabble via Pixabay).

Mollen gaan trouwens niet in winterslaap. Als het gaat vriezen of stevig kouder wordt, kruipen de mollen de regenwormen achterna. Dus op het moment dat de regenwormen dieper de grond ingaan, gaan de mollen mee tot waar de grond niet meer bevroren is. Al dat losgekomen zand werken zij dus naar boven. Zie deze link over hoe de mol ondergronds leeft.

Ontkiemende zaadjes op de kaardenbol (foto; Kas Verhagen).

Zaadjes ontkiemen nu al op een kaardenbol, is dat normaal?

Kas Verhagen zag op zijn uitgebloeide kaardenbollen zaadjes ontkiemen. Hij vroeg zich af hoe dit nu al kan. Zaden kunnen gaan ontkiemen door de invloed van vier omgevingsfactoren: water, licht, zuurstof en warmte. De uitgebloeide kaardenbolbloem biedt zowel water (vocht wordt vastgehouden door de uitgebloeide kaardenbolbloem) als warmte en beschutting. Licht en zuurstof komen uit de omgeving. Door deze vier factoren groeien wortels en blaadjes op uit het zaad. Met die uitgekomen blaadjes kan het kiemplantje glucose (suikers) aanmaken en zo verder groeien. Of die kiemplant en later het echte kruid voldoende heeft aan dit uitgekozen zaadbed, valt te betwijfelen maar het begin is in ieder geval gemaakt. In Stuifmail van afgelopen zondag 8 december besprak ik nog zo’n vreemde kiemplantengroeiplaats, zie hier die Stuifmail van zaterdag 7 december.

Een zandroofvlieg vangt een variabele waterjuffer (foto: Marianne Wijten).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto de gemaakt is door Marianne Wijten. Zij legde een zandroofvlieg vast die een variabele waterjuffer had gevangen. Die laatste is voer voor de zandroofvlieg.

De kinderboerderij in Boxtel.

Geen dieren voeren in kinderboerderij Boxtel

In een van onze laatste Stuifmail-uitzendingen had ik het over het voeren van brood aan eenden, dat heel slecht is. Daarnaast meldde ik dat als je dieren wilt voeren, je naar een kinderboerderij moet gaan. Maria Jeurissen, beheerder van Kinderboerderij Boxtel, reageerde daar als volgt op: "Ook voor dieren bij de kinderboerderij is het niet gezond om door publiek meegebrachte etenswaren gevoerd te krijgen. De dieren hebben één op één een op hen afgestemd dieet. Het schaad de gezondheid van de dieren als daar nog extra (meestal voor het dier niet gezonde) producten bij gegeven worden. Daarbij werkt het uit de hand voeren van dieren bepaald gedrag in de hand (bijvoorbeeld bijten of tegen je opspringen) wat niet gewenst is op deze plek met vaak kwetsbare bezoekers. Vanwege deze redenen mogen bij Kinderboerderij Boxtel de dieren geen meegebrachte producten gegeven worden."

