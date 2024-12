Bestuurder Golf moet rijbewijs inleveren na dollemansrit

De bestuurder van een zwarte Volkswagen Golf is zijn rijbewijs zes maanden kwijt na een dollemansrit over de A59. Hij werd betrapt toen hij met snelheden tot 200 kilometer per uur over de A59 bij Sprang-Capelle raasde. De politie publiceerde deze week beelden van de achtervolging.

De Golf viel de agenten, die in een onopvallende surveillanceauto reden, al op toen deze bij het wegrijden bij verkeerslichten al behoorlijk de snelheid erin had zitten. Toen de bestuurder vaart minderde, gingen de agenten ervan uit dat ze deze niet meer zouden terugzien. Extra wrang

Ze waren dan ook verbaasd dat de bestuurder korte tijd later weer met hoge snelheid voorbij kwam razen. Dat was voor hen het teken om de auto langer te gaan volgen. Vervolgens bleek dat de bestuurder niet alleen met zeer hoge snelheid reed, maar ook niet vies is van bumperkleven. "Dit is normaal al heel gevaarlijk, maar met deze gereden snelheden is het helemaal levensgevaarlijk", benadrukt de politie. "Als de auto voor je om wat voor reden dan ook plotseling moet remmen, kun je nooit meer op tijd remmen. Dat dit gebeurde vlakbij de plaats waar in 2023 een gezin om het leven kwam door iemand die veel te hard reed en niet meer tijdig kon reageren door een te hoge snelheid, maakt het extra wrang. Doe dit dus voor de veiligheid van je medeweggebruikers én jezelf nooit!" Duur grapje

De bestuurder kreeg een forse bekeuring en moet daarnaast op eigen kosten een rijcursus volgen bij het CBR. Die cursus kost 1394 euro.