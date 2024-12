Wijk gedeeltelijk afgezet na melding van explosief bij auto

Een gedeelte van een wijk in Roosendaal is afgezet omdat er een explosief bij een auto zou liggen. Die auto staat in de Doctor Mollerlaan. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er wordt onderzoek gedaan.

Er is een explosievenkenner onderweg naar de straat om het te onderzoeken. Bussen worden omgeleid omdat er meerdere straten zijn afgesloten. Wat er precies in of bij de auto ligt, is nog niet bekend.