Historisch slecht PSV beleeft horrorweek met tweede nederlaag op rij

PSV heeft zaterdagavond verrassend met 1-0 verloren op bezoek bij SC Heerenveen. De Eindhovenaren speelden een beroerde wedstrijd en gingen verdiend onderuit tegen de Friezen. Het is de tweede nederlaag voor PSV in een week tijd. Dinsdag werd er ook al verloren tegen Stade Brest.

Een verschil tussen dag en nacht: acht dagen geleden gaf PSV een galavoorstelling in het eigen Philips Stadion tegen FC Twente (6-1 winst). De Eindhovenaren waren in topvorm en de titel werd al gegeven aan de koploper van de Eredivisie. Een week later oogt diezelfde koploper van de Eredivisie ontzettend kwetsbaar.

Na een pijnlijke nederlaag in Brest wist PSV ook op bezoek bij Heerenveen geen potten te breken. Het leek op walking football, voetbal voor mannen op leeftijd waarbij het verboden is om te rennen. PSV speelde in een tergend langzaam tempo en creëerde in de eerste helft historisch weinig. Volgens de statistieken had PSV in zeven jaar tijd niet zo weinig gecreëerd als in de eerste helft. Een Expected goal van 0,07.

Reserverol Pepi

Dat gebeurde allemaal in een bijzondere opstelling. Bosz koos voor een line-up met nul diepte in het spel. Luuk de Jong, Guus Til, Ivan Perisic en Malik Tillman stonden in de voorhoede. Een op papier statische voorhoede, maar ook in de praktijk een voorhoede zonder dreiging en diepgang.

De reserverol van Ricardo Pepi roept steeds meer vragen op. Luuk de Jong is al weken niet in vorm terwijl de Amerikaan aan de lopende band scoort. Bovendien is ook het spel van de Eindhovense ploeg met Pepi in de spits is veel beter. De Amerikaan moest 67 minuten toekijken naar de problemen van zijn ploeg voordat hij in mocht vallen voor Guus Til. De stand was op dat moment nog altijd 0-0 in Friesland, waar de kansen tot dat moment vooral voor de thuisploeg waren.

Fout achterin

Ryan Flamingo kreeg vlak daarna een grote kans op de 0-1 maar stuitte met zijn kopbal op de doelman. Even leek PSV over het dode punt heen te komen maar ruim een kwartier voor tijd leidde een te korte pass achterin de verdediging van Flamingo tot de 1-0 voor Heerenveen. Ion Nicolaescu strafte het foutje af en zette de Friezen verdiend op voorsprong.

PSV bleef aanvallend onmachtig en kwam niet meer tot een gelijkmaker. Daardoor loopt de koploper van de Eredivisie onverwachts averij op. Na de nederlaag in Frankrijk volgt er ook een verliespartij in Friesland. Een week om snel te vergeten.