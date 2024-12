RKC weet beroerde eerste helft niet goed te maken en verliest met 3-2

RKC Waalwijk heeft geen punten weten te pakken tegen Fortuna Sittard. In Limburg werd met 3-2 verloren. De basis van het verlies werd gelegd in de eerste helft: na ruim een half uur was het al 3-0. Het vocht zich in de tweede helft knap terug, maar het was niet genoeg. De Waalwijkse ploeg is daardoor weer laatste in de Eredivisie.

RKC begon zeer ongeconcentreerd aan de wedstrijd. Een treffer van Loreintz Rosier werd nog afgekeurd om buitenspel, maar Alessio Da Cruz schoot even later alsnog de 1-0 binnen. De gevaarlijke Kristoffer Peterson vond na een half uur de verre hoek voor het tweede doelpunt van de Limburgers, waarna Ezequiel Bullaude een corner van Peterson binnenkopte: 3-0. Fortuna leek daardoor op een makkelijke avond af te stevenen. RKC'er Mohamed Ihattaren, die voor het eerst basisspeler in de Eredivisie was sinds februari 2021, liet zich daarna een paar keer zien. De bezoekers deden vervolgens vlak voor rust wat terug via Oskar Zawada, die raak kopte uit een hoekschop, 3-1. De Poolse spits was ook verantwoordelijk voor de 3-2, weer met zijn hoofd. Met nog een half uur op de klok was de spanning in de wedstrijd helemaal terug. Beide ploegen kregen daarna nog kansen, maar aan de stand veranderde niets meer waardoor RKC met lege handen terug reist naar Waalwijk. Voor Fortuna Sittard was het de eerste overwinning na vier competitieduels zonder zege.