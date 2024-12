Een automobilist raakte zaterdagnacht zwaargewond op de Chaamseweg tussen Alphen en Chaam. Hij raakte rond kwart voor een 's nachts de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom naast de weg.

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt of de bestuurder onder invloed was. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.