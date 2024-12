1/2 Swingen in het knalroze: Marianne in haar nopjes met vintage kerstjurk

Marianne de Waal gaat lekker dansen deze kerstdagen en daar hoort natuurlijk een feestelijke jurk bij. In de kringloopwinkel van het Rode Kruis in Breda vindt Marianne precies dat wat ze zoekt: 'Een beetje feestelijk, een beetje kleur.'

De keuze van Marianne valt op een hardroze, wat opengewerkte jurk waarin ze deze kerst absoluut kan zwieren op de dansvloer. "Een feestjurk in een speciaalzaak is niet te betalen", zegt ze. Daarbij vindt Marianne het fijn dat ze door te shoppen in de vintage winkel van het Rode Kruis ook een goed doel steunt. De opbrengst van alles wat in de winkel in Breda wordt verkocht gaat namelijk naar projecten ter ondersteuning van vrouwen uit minderheidsgroepen.

Struinen door de rekken met feestkleding (beeld: Omroep Brabant).

Thea Fillekes van het Rode Kruis legt uit dat iedereen er juist met de feestdagen leuk uit wil zien. "Hier kan iedereen daarom wat uitzoeken", vertelt ze terwijl ze wijst naar de vele rekken met feestkleding in de Red Cross Shop. Een winkel die eruitziet als een heuse boetiekwinkel.

De Red Cross Shop in Breda (beeld: Omroep Brabant).

Klanten die deze dagen de winkel op een industrieterrein in Breda weten te vinden, zijn niet alleen mensen die niet veel geld te besteden hebben, maar ook feestvierders die simpelweg niet zoveel geld wíllen uitgeven aan kleding die ze misschien niet meer dan één of twee keer per jaar dragen.

Thea Fillekes van de Red Cross Shop in Breda (beeld: Omroep Brabant).

Marianne is in elk geval in haar nopjes met haar nieuwe aanwinst. Glunderend verlaat ze de winkel om met de kerst al swingend de show te gaan stelen in haar knalroze outfit.

Marianne is heel blij met haar nieuwe, roze aanwinst (beeld: Omroep Brabant).