Droom je van een witte kerst? Onze weerman vertelt of die hoop terecht is

Droom jij van een witte kerst dit jaar? Dan moet Wouter van Bernebeek van Weerplaza je teleurstellen. Het is en het blijft grijs de komende tijd.

Ook deze zondag is dat het geval, vertelde Van Bernebeek zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "In de middag valt af en toe wat motregen. Het is wel een stuk zachter dan de afgelopen dagen. Toen was het zeker voor het gevoel best wel fris. Soms hadden we te maken met een temperatuur tegen het vriespunt aan. Dat is voorlopig weer verleden tijd. Zeker in de week voor Kerstmis. Die verliep de afgelopen jaren wel vaker heel zacht en dat is niet jaar niet veel anders."

De komende dagen ligt de temperatuur tussen de 10 en 13 graden. "Elke dag eigenlijk wel. Ook de nachten zijn behoorlijk zacht, met een graad of 8." Het weerbeeld verandert volgens de weerman ook niet zoveel.