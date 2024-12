Dit is de Brabander van het Jaar 2024: 'Fantastisch, dit is zo verdiend'

Giel van Kollenburg uit Best is de Brabander van het Jaar 2024. Giel is een echte held. Hij redde het leven de 90-jarige Diny nadat zij in een diepe sloot was gevallen. Giel aarzelde niet, sprong het koude water in en haalde Diny eruit.

Er verschijnt een grote glimlach op het gezicht van Giel als hij hoort dat hij de Brabander van het Jaar 2024 is geworden. "Dit had ik echt niet verwacht. Net nadat ik Diny had gered had ik helemaal niet door hoe bijzonder mijn actie was. Maar om mij heen vond iedereen het heel speciaal. Daardoor ben ik dat zelf ook gaan beseffen. Ik hoop vooral dat ik een voorbeeld voor anderen kan zijn en dat mensen wat meer naar elkaar gaan omkijken." Giel was na een voetbaltraining afgelopen maart op weg naar huis toen hij ineens een rollator langs de kant van de weg zag liggen. Hij dacht nog: er zal toch niemand in de sloot liggen? Hoewel de auto's voor hem doorreden, besloot Giel te stoppen. "Toen zag ik tot mijn schrik Diny liggen. Ik ben meteen uitgestapt en de sloot in gegaan. Niet nadenken, gewoon doen."

"Daar komt mijn reddende engel."

Het was nog niet zo makkelijk om Diny uit het water te krijgen. "Ze had lang in het water gelegen, waardoor ze veel zwaarder was geworden. En de kant was spekglad, ik gleed steeds terug de sloot in als ik met haar naar boven probeerde te klimmen." Maar uiteindelijk lukte het en kan Diny haar hachelijke avontuur nog navertellen. "Ik was zo blij toen ik hem zag. Ik dacht, daar komt mijn reddende engel."

Giel van Kollenburg uit Best met Diny die hij gered heeft.

In de Winter Efteling krijgt Giel uit handen van commissaris van de Koning Ina Adema een bronzen beeldje. Vol trots neemt hij het van haar aan. "Ik weet dat mijn vrienden alles uit de kast hebben getrokken om stemmen te werven. Maar dit had ik niet verwacht. Want ik vind dat we alle vijf iets heel goeds hebben gedaan." Maar voor Diny is er maar één winnaar. Glunderend kijkt ze naar Giel die het beeldje vasthoudt. "Fantastisch, dit is zo verdiend. Ik kan mijn geluk niet op."

Giel met het beeldje van de Brabander van het Jaar