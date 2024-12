NAC verspeelt in laatste kwartier van de wedstrijd voorsprong op AZ

NAC Breda leek zondagavond op weg naar een overwinning op AZ, maar gaf een 1-0 voorsprong in het laatste deel van de wedstrijd uit handen. Door het verlies daalt de ploeg uit Breda naar de negende plek.

NAC kwam goed uit de startblokken en kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Spits Elías Már Omarsson stond precies op de juiste plek om een voorzet van Boy Kemper van dichtbij in de goal te schieten: 1-0.

AZ wist daar weinig tegenover te zetten. De ploeg uit Alkmaar kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Aan het einde van de eerste helft drong NAC weer wat meer aan, maar tot echte doelkansen kwam het niet meer.

AZ-trainer Maarten Martens was duidelijk ontevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg en wisselde drie spelers. AZ zette in de tweede helft meteen meer druk en NAC kwam daardoor nog nauwelijks van de eigen helft. AZ kreeg enkele hoekschoppen, maar die leverden niets op.

AZ scoorde uiteindelijk een kwartier voor tijd alsnog. Troy Parrott kopte een voorzet van Teun Koopmeiners knap binnen.

De wedstrijd was vaak rommelig en er waren veel opstootjes. Vlak voor tijd kreeg Leo Greiml zijn tweede gele kaart en daardoor werd het alsnog billen knijpen voor de supporters in het Rat Verlegh stadion.

AZ zette met een man meer nog een keer aan en werd beloond met de overwinning: in de tweede minuut van de extra tijd schoot Mees de Wit de winnende binnen: 1-2.



Aan het einde werd de wedstrijd opnieuw ontsierd door opstootjes tussen de spelers van beide ploegen.